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«За это похвалю»: Путин заявил, что на Западе задумываются о переговорах

Тимур Шерзад
13:14 18.10.2023
Владимир Путин отметил, что Запад уже не грозится разбить Россию на поле боя, и это показательно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин констатировал, что Запад задумывается о переговорном процессе. Глава государства отметил, что ответственные лица, которые еще недавно говорили о необходимости нанести стратегическое поражение России на поле боя, сменили риторику.

«Говорят, что эти проблемы нужно решать путем мирных переговоров. Это правильная трансформация... Об этом уже господин Боррель говорит. За это похвалю», - сказал Путин в ходе пресс-конференции в Пекине.

Вместе с тем российский лидер заявил, что этого недостаточно и необходимо делать конкретные шаги в правильном направлении.

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