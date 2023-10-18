В ХАМАС заявили, что спецслужбы Израиля угрожали взорвать больницу в Газе

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Удар по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен израильскими управляемыми ракетами, заявил пресс-секретарь палестинского движения ХАМАС Фавзи Бархум в интервью американскому журналу Newsweek. По его словам, атака произошла через несколько часов после того, как израильская спецслужба Шин Бет связывалась с руководством больницы и угрожала взорвать больницу.

Бархум добавил, что такие угрозы звучали неоднократно. Представитель ХАМАС заявил, что движение представит международному сообществу доказательства, доказывающие вину Израиля в нанесении удара по больнице.

«Есть много доказательств, очевидцев и видео о совершении резни в баптистской больнице и обломках ракет. ХАМАС опубликует миру все доказательства, подтверждающие, что атака была совершена намеренно», - заявил представитель ХАМАС, хотя и не назвал временных рамок.

В результате обстрела баптистской больницы Аль-Ахли на севере сектора Газа, по последним данным министерства здравоохранения анклава, погиб 471 человек, более 340 пострадали.