Камеры сняли, как маршрутка влетела в пожарный КамАЗ на перекрестке в Обнинске

Как ранее сообщалось, пострадали пятеро взрослых и один ребенок.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Момент аварии с пожарной машиной и маршруткой на перекрестке в Обнинске попал на камеры наблюдения. Видео оказалось в распоряжении «Звезды».

Напомним, ДТП произошло днем на Киевском шоссе. Судя по кадрам, красный КамАЗ с включенным проблесковым маячком пересекал перекресток на красный свет.

В момент, когда машина находилась в центе перекрестка, в нее на скорости въехала маршрутка.

По последним данным, в этот момент в салоне транспортного средства находились 15 человек. Пострадали шесть человек, в том числе девятилетний ребенок.

Прокуратура Обнинска начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.