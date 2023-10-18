Камеры сняли, как маршрутка влетела в пожарный КамАЗ на перекрестке в Обнинске
Как ранее сообщалось, пострадали пятеро взрослых и один ребенок.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Момент аварии с пожарной машиной и маршруткой на перекрестке в Обнинске попал на камеры наблюдения. Видео оказалось в распоряжении «Звезды».
Напомним, ДТП произошло днем на Киевском шоссе. Судя по кадрам, красный КамАЗ с включенным проблесковым маячком пересекал перекресток на красный свет.
В момент, когда машина находилась в центе перекрестка, в нее на скорости въехала маршрутка.
По последним данным, в этот момент в салоне транспортного средства находились 15 человек. Пострадали шесть человек, в том числе девятилетний ребенок.
Прокуратура Обнинска начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.