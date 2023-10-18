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Шесть человек пострадали при ДТП с пожарной машиной и маршруткой в Обнинске

Анна Назайкина
16:29 18.10.2023
Водитель маршрутки заявил, что ехал по «зеленой полосе» в момент ДТП с грузовиком.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пожарная машина и маршрутка столкнулись в Обнинске Калужской области. Кадры с места аварии оказались в распоряжении «Звезды».

Все произошло на 106-м километре трассы М-3. Сейчас движение по Киевскому шоссе в обе стороны затруднено.

По нашим данным, в результате случившегося пострадали шесть человек - пятеро взрослых и один ребенок (9-летняя девочка). В общей сложности в маршрутке находились 15 человек.

Предварительно, пожарный КамАЗ двигался с включенным проблесковым маячком. Машина проезжала перекресток в момент, когда загорелся красный.

В этот момент со стороны города, предварительно, с крайнего правого ряда, предназначенного для поворота направо, прямо решил проехать водитель маршрутки Fiat.

Водитель транспортного средства Геворг заявил, что его ударили при повороте с «зеленой полосы», когда загорелся разрешающий сигнал светофора.

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