Шесть человек пострадали при ДТП с пожарной машиной и маршруткой в Обнинске
Пожарная машина и маршрутка столкнулись в Обнинске Калужской области. Кадры с места аварии оказались в распоряжении «Звезды».
Все произошло на 106-м километре трассы М-3. Сейчас движение по Киевскому шоссе в обе стороны затруднено.
По нашим данным, в результате случившегося пострадали шесть человек - пятеро взрослых и один ребенок (9-летняя девочка). В общей сложности в маршрутке находились 15 человек.
Предварительно, пожарный КамАЗ двигался с включенным проблесковым маячком. Машина проезжала перекресток в момент, когда загорелся красный.
В этот момент со стороны города, предварительно, с крайнего правого ряда, предназначенного для поворота направо, прямо решил проехать водитель маршрутки Fiat.
Водитель транспортного средства Геворг заявил, что его ударили при повороте с «зеленой полосы», когда загорелся разрешающий сигнал светофора.