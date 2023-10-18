Голикова: почти 11 тысяч учителей не хватает в России

Кабмин работает над решением этой проблемы, в том числе с помощью программы «Земский учитель», сказала вице-премьер.

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В России не хватает учителей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы в среду. По ее словам, нехватку педагогов в правительстве оценивают почти в 11 тысяч человек.

«По итогам этой вступительной кампании у нас в профессию поступили на педагогические специальности 75 тысяч человек», - сказала Голикова.

Кабмин работает над решением этой проблемы, в том числе с помощью программы «Земский учитель», сказала вице-премьер. По ее словам, 5 000 человек уже привлечены в профессию. Продолжается модернизация системы оплаты труда учителей.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость поддержать педагогов в новых регионах страны и помочь им наверстать упущенное. Он заверил, что руководство страны уделяет и будет уделять особое внимание системе образования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.