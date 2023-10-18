Израиль одобрил эвакуацию жителей в 2-5 км от границы с Ливаном

Это решение не означает немедленного начала обязательной эвакуации, сообщили в ЦАХАЛ.

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Правительство Израиля разрешило Минобороны проводить эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы. Об этом говорится в сообщении военного ведомства страны.

Это решение не означает немедленного начала обязательной эвакуации, сообщили в ЦАХАЛ.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября обстановка на севере Израиля в районе границы с Ливаном тоже остается напряженной. Накануне сообщалось, что израильские военные нанесли в этом районе удар по отряду диверсантов.