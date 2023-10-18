Эксперт Сажин посоветовал двум категориям водителей сменить резину уже сейчас

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Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой» рассказал, каким автомобилистам следует поменять летнюю резину на зимнюю прямо сейчас.

С учетом того, что сейчас в Москве ночью стабильно фиксируются минусовые температуры, стоит задуматься о том, что пора «переобуться», отметил он.

При минусовых температурах свойства резины теряются, летняя резина становится дубовой, она плохо ведет себя на морозе, обратил внимание Сажин. Он добавил, что не стоит откладывать до последнего, чтобы потом не стоять в очереди на шиномонтаж.

Основной критерий смены - это среднесуточная температура +5 градусов, напомнил Сажин.

«Сейчас в первую очередь о смене резины следует задуматься тем, кто рано выезжает из дома и пользуется загородными трассами, потому что на них по утрам лед», - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что в России ввели запрет на использование автомобильных шин не по сезону. Теперь «неправильная» резина вошла в перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация ТС.