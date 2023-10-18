Шойгу: нельзя оправдать укрывательство в Канаде нацистского преступника Гунько

Министр обороны России подчеркнул, что на руках Гунько кровь сотен, если не тысяч наших граждан.

© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нельзя оправдать укрывательство нацистского преступника Ярослава Гунько в Канаде. На закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии глава российского оборонного ведомства поручил проработать с правоохранителями двух стран обращение в Канаду и Интерпол с целью его экстрадиции.

«Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами», - сказал Шойгу.

Министр указал на факты непосредственного участия Гунько в зверствах, направленных против мирных людей во Львовской области, которая на тот момент входила в состав Советского Союза. Шойгу отметил, что нацистский преступник участвовал в геноциде поляков и евреев, поэтому российская сторона вправе требовать его выдачи для привлечения к ответственности.

Напомним, в Канаде вспыхнул скандал после того, как на заседание парламента страны пригласили престарелого нациста Ярослава Гунько, воевавшего в составе дивизии СС «Галичина». Это произошло во время визита в Канаду Владимира Зеленского. Гунько чествовали как героя, что вызвало осуждение в мире.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.