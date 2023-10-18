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Премьер-министр Словакии Фицо может временно возглавить МИД

Иван Жарков
15:34 18.10.2023
После недавней победы партии Smer на парламентских выборах в Словакии, ее глава - премьер-министр республики Роберт Фицо уже подал списки кандидатов в новое правительство президенту страны. Из-за отсутствия кандидатуры на должность главы МИД, премьер Фицо может сам временно занять этот пост.
Премьер-министр Словакии Фицо может временно возглавить МИД
© Фото: Mateusz Wlodarczyk, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может временно возглавить и МИД республики. Уже трижды он становился премьер-министром Словакии. 30 сентября партия Smer, которую возглавляет Фицо, одержала победу на парламентских выборах в республике. Теперь премьер-министр должен сформировать новое правительство.

В понедельник премьер-министр подписал подписал соглашение о создании коалиции с партией Hlas под руководством Петера Пеллегрини и главой консервативной партии SNS Андреем Данко. Подписание документа стало возможным после того, когда стороны договорились, что Роберт Фицо возглавит правительство Словакии, а Пеллегрини - парламент.

Независимые источники сообщили агентству SITA, что у партии Smer сейчас нет кандидата на пост главы МИД, поэтому временным главой внешнеполитического ведомства может стать премьер-министр Словакии.

По сообщениям СМИ, во вторник Фицо передал списки с фамилиями кандидатов на должности министров в новом правительстве президенту республики Зузане Чапутовой. Президент подтвердила, что сейчас у премьер-министра есть поддержка большинства в парламенте Словакии, а это значит, что правительство может быть сформировано.

Напомним, что в Своей стране Роберта Фицо считают пророссийским политиком. Он выступает против поставок вооружения Киеву.

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