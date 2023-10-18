Израиль призвал военных воздержаться от ударов по Газе во время визита Байдена

При этом власти страны не станут препятствовать, если в ЦАХАЛ будут вынуждены нанести удар по позициям и военным ХАМАС.

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По сообщениям израильской радиостанции Kan, власти Израиля поручили своим военнослужащим не осуществлять удары по сектору Газа во время визита президента США Джо Байдена в Израиль.

При этом в администрации Израиля не будут препятствовать военным, если те окажутся вынужденными осуществить удары по военным позициям и бойцам ХАМАС. Уточняется, что к данному моменту Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снизила количество атак по Газе, но не свела их к нулю.

В рамках своей поездки в Израиль Байден также заявил, что удар по больнице в Газе нанесла «другая команда». В результате атаки минувшей ночью по больнице «Аль-Ахли» погибли примерно 800 человек, в том числе женщины и дети.