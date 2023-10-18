Путин прокомментировал активизацию ВСУ на Херсонском направлении

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Президент России Владимир Путин прокомментировал новые действия неприятеля на Херсонском направлении.

По словам главы государства, очередное контрнаступление на данном направлении со стороны киевских формирований было ожидаемым для российской стороны, однако действия неприятельских сил не дали результата.

«Потери есть, результата нет», - констатировал президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Путин заявил, что проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина относительно ситуации на украинском треке. Глава государства отметил, что общался с ним в течение трех часов. В ходе беседы стороны обсудили также двустороннюю повестку и ситуацию на Ближнем Востоке.