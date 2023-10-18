В стране и мире Охота на кочующий танк: как разведгруппа и «Мста-Б» поразили бронемашину ВСУ Получив данные от разведгруппы, расчет гаубицы «Мста-Б» отработал по танку украинских боевиков. Точное попадание привело к подрыву боекомплекта бронетехники противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации показало кадры охоты разведчиков ВС РФ на кочующий украинский танк на Краснолиманском направлении. В ходе проведения разведывательно-поисковых действий передовая разведгруппа Центрального военного округа (ЦВО) вела воздушное наблюдение за районом, в котором действовала кочующая бронемашина вооруженных формирований украинских националистов. Используя малогабаритный БПЛА, российские разведчики обнаружили танк противника, который выезжал с закрытой огневой позиции, и незамедлительно навели на вражескую бронемашину 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б». «Противник на линии соприкосновения начал применять танк Т-64. Первый раз заехал, я чуть-чуть не успел доглядеть, когда к позиции поехал. Начал обратно двигаться, я ему загородил путь и попал в задний отсек. Остановили танк. В течение двух дней он не ездил, перестал ездить. Прошло около трех дней, он снова решил выехать, но уже не доехал до позиции. Там встал - и все, стоит. На отдельных направлениях сталкивались с иностранной техникой. Недавно на нашем направлении столкнулись с наемниками "грузинского батальона". Работа тяжелая, но мы верим в победу и продолжаем работать», - рассказал командир разведгруппы с позывным «Татарин». Пристрелочным выстрелом наши артиллеристы остановили бронетехнику украинских боевиков. После этого, действуя группой орудий, расчеты артиллерии ЦВО поразили боевую машину. На опубликованных Минобороны России кадрах отчетливо видна детонация боекомплекта. «Естественно, все организовано посменно. Но если необходимо отработать, то можем круглыми сутками стрелять. Пехота без артиллерии - это будет, я считаю, неразумно. Собственно, как и артиллерия без пехоты нашей доблестной», - сказал номер расчета «Мста-Б» с позывным «Хуан». © Минобороны России За профессионализм, отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения кочующего танка неприятеля военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО были представлены к государственным и ведомственным наградам. Ранее наводчик САУ «Акация» с позывным «Араб» назвал движущийся танк ВСУ идеальной целью. Боец рассказал, что раньше выполнял боевые задачи в составе расчета «Гиацинта», который уничтожал танки и склады противника. Также под ударом оказалась украинская РСЗО «Град». Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика