Охота на кочующий танк: как разведгруппа и «Мста-Б» поразили бронемашину ВСУ
Министерство обороны Российской Федерации показало кадры охоты разведчиков ВС РФ на кочующий украинский танк на Краснолиманском направлении.
В ходе проведения разведывательно-поисковых действий передовая разведгруппа Центрального военного округа (ЦВО) вела воздушное наблюдение за районом, в котором действовала кочующая бронемашина вооруженных формирований украинских националистов. Используя малогабаритный БПЛА, российские разведчики обнаружили танк противника, который выезжал с закрытой огневой позиции, и незамедлительно навели на вражескую бронемашину 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б».
«Противник на линии соприкосновения начал применять танк Т-64. Первый раз заехал, я чуть-чуть не успел доглядеть, когда к позиции поехал. Начал обратно двигаться, я ему загородил путь и попал в задний отсек. Остановили танк. В течение двух дней он не ездил, перестал ездить. Прошло около трех дней, он снова решил выехать, но уже не доехал до позиции. Там встал - и все, стоит. На отдельных направлениях сталкивались с иностранной техникой. Недавно на нашем направлении столкнулись с наемниками "грузинского батальона". Работа тяжелая, но мы верим в победу и продолжаем работать», - рассказал командир разведгруппы с позывным «Татарин».
Пристрелочным выстрелом наши артиллеристы остановили бронетехнику украинских боевиков. После этого, действуя группой орудий, расчеты артиллерии ЦВО поразили боевую машину. На опубликованных Минобороны России кадрах отчетливо видна детонация боекомплекта.