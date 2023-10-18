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Охота на кочующий танк: как разведгруппа и «Мста-Б» поразили бронемашину ВСУ

05:00 18.10.2023
Получив данные от разведгруппы, расчет гаубицы «Мста-Б» отработал по танку украинских боевиков. Точное попадание привело к подрыву боекомплекта бронетехники противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры охоты разведчиков ВС РФ на кочующий украинский танк на Краснолиманском направлении.

В ходе проведения разведывательно-поисковых действий передовая разведгруппа Центрального военного округа (ЦВО) вела воздушное наблюдение за районом, в котором действовала кочующая бронемашина вооруженных формирований украинских националистов. Используя малогабаритный БПЛА, российские разведчики обнаружили танк противника, который выезжал с закрытой огневой позиции, и незамедлительно навели на вражескую бронемашину 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б».

«Противник на линии соприкосновения начал применять танк Т-64. Первый раз заехал, я чуть-чуть не успел доглядеть, когда к позиции поехал. Начал обратно двигаться, я ему загородил путь и попал в задний отсек. Остановили танк. В течение двух дней он не ездил, перестал ездить. Прошло около трех дней, он снова решил выехать, но уже не доехал до позиции. Там встал - и все, стоит. На отдельных направлениях сталкивались с иностранной техникой. Недавно на нашем направлении столкнулись с наемниками "грузинского батальона". Работа тяжелая, но мы верим в победу и продолжаем работать», - рассказал командир разведгруппы с позывным «Татарин».

Пристрелочным выстрелом наши артиллеристы остановили бронетехнику украинских боевиков. После этого, действуя группой орудий, расчеты артиллерии ЦВО поразили боевую машину. На опубликованных Минобороны России кадрах отчетливо видна детонация боекомплекта.

© Минобороны России

«Естественно, все организовано посменно. Но если необходимо отработать, то можем круглыми сутками стрелять. Пехота без артиллерии - это будет, я считаю, неразумно. Собственно, как и артиллерия без пехоты нашей доблестной», - сказал номер расчета «Мста-Б» с позывным «Хуан».

За профессионализм, отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения кочующего танка неприятеля военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО были представлены к государственным и ведомственным наградам.

Ранее наводчик САУ «Акация» с позывным «Араб» назвал движущийся танк ВСУ идеальной целью. Боец рассказал, что раньше выполнял боевые задачи в составе расчета «Гиацинта», который уничтожал танки и склады противника. Также под ударом оказалась украинская РСЗО «Град».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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