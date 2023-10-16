Артиллерист с позывным Араб назвал движущийся танк ВСУ идеальной целью

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Наводчик САУ «Акация» с позывным Араб рассказал о боевой работе российских артиллеристов в зоне специальной военной операции.

«Бьем врага, отгоняем дальше. Можно интервью давать более-менее спокойно. Неделю назад вы не взяли бы интервью. Танк когда движется, то если в него попасть, пока он едет, это идеальная цель», - сказал он.

По словам Араба, раньше военнослужащий выполнял боевые задачи в составе расчета «Гиацинта», который уничтожал вражеские танки и склады. Также под ударом оказалась украинская РСЗО «Град».

«Один "Град" в поле поймали. Артиллерия - поддержка пехоты, чтобы пехота могла пройти вперед», - добавил мужчина.

Расчеты САУ «Акация» уничтожают бронетехнику, артиллерийские орудия и вражеские укрепления на Купянском направлении. Кадры ударов публикует Министерство обороны. Огонь ведется с разных дистанций как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.