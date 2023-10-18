Армия Шойгу: деятельность НАТО резко обострила обстановку вдоль границ Союзного государства Сергей Шойгу отметил стратегическое партнерство с Белоруссией как особо важный фактор в современных условиях. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал обострение обстановки по периметру границ Союзного государства России и Белоруссии. Она вызвана деятельностью НАТО. Глава российского оборонного ведомства назвал Белоруссию стратегическим партнером и надежным союзником нашей страны. Он подчеркнул, что Москву и Минск объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. «Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО», - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран. В ходе своего выступления он прокомментировал вступление Финляндии в НАТО и ожидаемое присоединение Швеции к блоку. Министр не исключил появления в этих странах баз альянса. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика