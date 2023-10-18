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Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт

Анна Назайкина
13:39 18.10.2023
Российский лидер добавил, что ему кажутся смешными утверждения США о якобы проигранном РФ конфликте в таких условиях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине ответил на заявления США о том, что Россия якобы проиграла конфликт на Украине.

Глава государства задал вопрос: если РФ потерпела поражение, зачем в таком случае Вашингтон поставил Киеву ракеты ATACMS?

«Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие, если проиграна война», - сказал он.

Путин добавил, что ему кажутся смешными подобные утверждения США. Он также отметил, что Россия способна отражать атаки ATACMS.

Кроме того, российский лидер назвал передачу ракет очередной ошибкой Вашингтона, результата от которой не будет.

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