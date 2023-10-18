Шойгу: РФ укрепляет западные рубежи в ответ на поставки вооружений США Киеву

Сергей Шойгу констатировал, что Запад потратил на Украину уже 200 миллиардов долларов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет свои западные рубежи в ответ на поставки Украине вооружений из Соединенных Штатов.

Сергей Шойгу заметил, что США и их союзник ипередают Киеву бронетехнику, средства ПВО и высокоточные ракеты, в пакеты помощи включены и кассетные боеприпасы.

«В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи», - сказал Шойгу в ходе совместного заседания коллегий МО РФ и МО Белоруссии.

Шойгу добавил, что объем израсходованных странами Запада на Украину средств превысил объем в 200 миллиардов долларов.

Также министр обороны России заявил о росте контингентов НАТО в 2,5 раза у границ РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.