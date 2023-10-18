Шойгу заявил о росте контингентов НАТО в 2,5 раза у границ России

Контингенты блока НАТО выросли в Восточной Европе и Прибалтике, численность войск превысила планку в 30 тысяч человек.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что блок НАТО с февраля 2022 года увеличил свои контингенты в Восточной Европе и Прибалтике. Он заявил это в ходе заседания совместной коллегии МО РФ и МО Белоруссии.

«С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек. Более половины из них - военнослужащие Соединенных Штатов Америки», - заметил Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что в этих регионах НАТО регулярно проводит крупные учения. Основа сценария для них - военный конфликт с Россией и Белоруссией.

При этом министр отдельно отметил, что в ходе этих учений отрабатывается применение ядерного оружия, в котором задействуются тактические ядерные силы НАТО и стратегическая авиация США.

Также Шойгу не исключил появления в Финляндии и Швеции баз НАТО.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.