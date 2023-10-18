Путин прибыл на пресс-конференцию в государственную резиденцию в Пекине

Ожидается, что президент расскажет о переговорном процессе с китайским лидером.

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Президент России Владимир Путин прибыл на пресс-конференцию в государственную резиденцию «Дяоюйтай» в Пекине, передает корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.

Как ожидается, российский лидер расскажет о своем визите в Китай, а также о переговорах с председателем КНР.

Этим утром в Доме народных собраний в центре китайской столицы состоялись переговоры Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Накануне наш корреспондент показывал, как выглядит государственная резиденция, в которой расположился глава государства на время своего визита в КНР в рамках участия в форуме «Один пояс - один путь».