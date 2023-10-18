Путин прибыл на пресс-конференцию в государственную резиденцию в Пекине
Ожидается, что президент расскажет о переговорном процессе с китайским лидером.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент России Владимир Путин прибыл на пресс-конференцию в государственную резиденцию «Дяоюйтай» в Пекине, передает корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.
Как ожидается, российский лидер расскажет о своем визите в Китай, а также о переговорах с председателем КНР.
Этим утром в Доме народных собраний в центре китайской столицы состоялись переговоры Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Накануне наш корреспондент показывал, как выглядит государственная резиденция, в которой расположился глава государства на время своего визита в КНР в рамках участия в форуме «Один пояс - один путь».