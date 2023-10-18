ВС РФ поразили украинский вертолет Ми-8 барражирующим боеприпасом

На Донецком направлении отражены девять украинских атак, добавили в пресс-центре группировки «Юг».

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Российские военные поразили барражирующим боеприпасом украинский вертолет Ми-8 на площадке в районе Уманского. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Барражирующим боеприпасом поражен вертолет ВСУ Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Уманское», - сказал он.

На Донецком направлении ВС РФ удалось отбить девять атак противника, добавил начальник пресс-центра. Кроме того, российские военные ударили по вражескому пункту дислокации в районе Славянска.

Астафьев перечислил вооружение, которое украинская сторона потеряла в ходе контрбатарейной борьбы. Уничтожены советские буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-20, американская контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36. Также он отчитался об успехах сил ПВО - за сутки уничтожены 13 украинских беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.