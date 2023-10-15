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ВСУ потеряли до 410 военнослужащих на Донецком направлении

14:20 15.10.2023
По сообщению Минобороны России на Донецком направлении ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ.
ВСУ потеряли до 410 военнослужащих на Донецком направлении
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Потери украинских националистов на Донецком направлении составили до 410 военнослужащих. Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве.

Министерство обороны сообщило, что уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны украинской армии в районах населенных пунктов Дылеевка, Желанное, Тоненькое ДНР.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 410-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля», - рассказали в Минобороны России.

Ранее МО РФ сообщило, что над Черным морем к границе России приблизился американский беспилотник. Российский Су-27 был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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