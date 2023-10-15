Армия спецоперация ВСУ потеряли до 410 военнослужащих на Донецком направлении По сообщению Минобороны России на Донецком направлении ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ. © Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Потери украинских националистов на Донецком направлении составили до 410 военнослужащих. Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве. Министерство обороны сообщило, что уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны украинской армии в районах населенных пунктов Дылеевка, Желанное, Тоненькое ДНР. «Общие потери противника на данном направлении составили до 410-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля», - рассказали в Минобороны России. Ранее МО РФ сообщило, что над Черным морем к границе России приблизился американский беспилотник. Российский Су-27 был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика