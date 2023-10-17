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Общественный совет МО РФ проверил фонд «Защитники Отечества» в Новосибирске

Ян Брацкий
08:16 17.10.2023
Главная цель проверки - оценка мер поддержки участников СВО и членов их семей, а также внесение необходимых корректив.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Работу новосибирского фонда «Защитники Отечества» проверили члены Общественного совета при Министерстве обороны России. За пять месяцев специалисты регионального отделения получили и обработали 2,5 тысячи заявок от бойцов-участников спецоперации и их близких.

Фонд функционирует по принципу «одного окна» и оперативно оказывает помощь в получении субсидий, льгот и медицинских услуг. Делегация также посетила Новосибирский авиационный завод имени Чкалова - откуда на передовую поступают истребители СУ-34 - и музей при нем. А еще - региональный дом Юнармии и сборный пункт областного военкомата.

Впереди у членов Общественного совета при Минобороны - другие города. Главная задача - оценить меры поддержки героев спецоперации и их семей по всей стране и в случае чего внести коррективы.

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