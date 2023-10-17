Небензя: мы глубоко разочарованы результатами голосования в СБ ООН

Официальный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН.

© Фото: Loey Felipe UN Photo Global Look Press

Россия разочарована, что Совет безопасности ООН не принял проект гуманитарной резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне конфликта Палестины и Израиля. Об этом сообщил официальный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

По словам постпреда резолюция была чисто гуманитарной и оспаривать в ней было нечего.

«Единственной причиной непринятия резолюции стало, что они не хотели поддерживать что-либо исходящее от России» - цитируют Небензя РИА Новости.

Напомним, что резолюция не набрала необходимых девяти голосов «за». Документ одобрили пять государств, четыре высказались против, шесть приняли решение воздержаться.

США, Британия, Франция и Япония проголосовали против гуманитарной резолюции РФ. Вашингтон объяснил это тем, что в резолюции отсутствовало осуждение действий ХАМАС. В свою очередь, Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик одобрили проект, а Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор предпочли воздержаться.