CNN: две тысячи морпехов прибудут на Ближний Восток

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США готовят две тысячи военных к отправке на Ближний Восток - для поддержки Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что войска не будут задействованы непосредственно в боях. Их главной задачей будет «консультирование и медицинская поддержка». При этом телеканал отмечает, что речь идет о морских пехотинцах из бригады быстрого реагирования.

На прошлой неделе США приняли решение направить к берегам Израиля авианосную группу. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает смысла подобных маневров, если только это не предполагает нанесение ударов по территориям государств в регионе, в том числе Ливана. Российский лидер призвал не заниматься запугиванием, а вести поиск компромиссных решений.