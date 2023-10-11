Путин отметил, что переброс авианосцев США к Израилю никого не напугает

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Президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» прокомментировал решение властей США перебросить авианосные группы к берегам Израиля.

Глава государства заявил, что не понимает смысл переброса авианосных групп, если только это не связано с нанесением ударов по территориям государств в регионе, в том числе Ливана.

«Я не очень вижу смысл, они что, собираются бомбардировать Ливан? Или просто решили попугать кого-то? Там есть люди, которые уже ничего не боятся. Нужно не этим способом решать проблемы, а вести поиск компромиссных решений», - подытожил Путин.

Во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани Владимир Путин сказал, что разрешение палестино-израильского конфликта может заметно ускориться в случае, если будет создано независимое Палестинское государство. По его мнению, реализацией этого решения должен заняться Совбез ООН.