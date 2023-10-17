Армия Боевые «Грачи» нанесли ракетные удары по врагу на Донецком направлении Передовой авиационный наводчик доложил об успешном уничтожении отрядов националистов и их опорного пункта. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Летчики штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по живой силе противника и опорным пунктам националистов на Донецком направлении специальной военной операции. Видео боевого применения штурмовой авиации публикует Минобороны России. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. «Выполнили взлет парой, выход в район выполнения боевой задачи. После атака по живой силе противника, пуск ракет с кабрирования. Далее маневрирование и возвращение на аэродром. По докладам передового авиационного наводчика, живая сила противника и его опорный пункт уничтожены», - рассказал летчик Су-25 с позывным «Грач». После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика