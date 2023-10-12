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Тульские десантники громят боевиков под Артемовском при помощи орудий «Нона-С»

10:56 12.10.2023
Огневое поражение наносится украинским боевикам, пытающимся прорвать российскую оборону с севера от Артемовска.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры работы российских артиллерийских подразделений ВДВ под Артемовском.

«Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" Тульского соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских националистов, пытающихся прорвать нашу оборону с севера от Артемовска», - говорится в описании к видео.

В российском оборонном ведомстве заявили, что для нанесения удара экипажи самоходных орудий «Нона-С» совершают марш на огневые позиции и наносят огневое поражение позициям ВСУ. 

Как только задача выполняется, артиллеристы-десантники тут же меняют свои позиции.

Ранее сообщалось, что украинский танк стал добычей российского «Аллигатора» на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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