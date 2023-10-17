В стране и мире В Приморье установили личности погибших в ДТП с китайским автобусом Максим Крюков По данным краевого УМВД, жертвами аварии оказались две женщины 1942-го и 1966-го годов рождения. © Фото: МЧС РФ, РИА Новости Читайте нас на: Управление МВД России по Приморскому краю установило личности погибших, которые находились в туристическом автобусе, выполнявшем рейс из Китая в Уссурийск. Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали две женщины 1942-го и 1966-го годов рождения, сообщает RT. Напомним, авария произошла в Хасанском районе Приморского края в понедельник утром. В краевом Министерстве ГОЧС сообщали, что в автобусе находились 48 человек. Водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Среди пассажиров было много пострадавших, которым требовалась медпомощь. Экспертное мнение и аналитика