Туристический автобус попал в ДТП по дороге из Китая в Уссурийск

В салоне съехавшего в кювет автобуса находились 48 человек, многие получили травмы различной степени тяжести.

© Видео: Максим Чихунов. Политик и Правозащитник, Telegram © Фото: Максим Чихунов. Политик и Правозащитник, Telegram

Туристический автобус потерял управление и съехал в кювет в Хасанском районе Приморского края. Двое человек погибли. Автобус ехал из Китая в Уссурийск.

Как отметили в краевом Министерстве ГОЧС, в автобусе находились 48 человек, среди них много пострадавших, которым требуется медицинская помощь. Других подробностей происшествия не приводится.

Сейчас к месту ДТП следуют спасатели, пожарные и врачи скорой помощи. Обстоятельства инцидента уточняются.