«Солнцепеки» очищающим пламенем обрушились на позиции ВСУ
Минобороны России сообщает, что неприятельские позиции были уничтожены тяжелыми огнеметными системами. Окопы очищены от противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля применения тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».
Российское оборонное ведомство уточняет, что целью для расчетов «Солнцепеков» стали позиции украинских боевиков.
Уточняется, что эти позиции были уничтожены - принцип действия тяжелых огнеметных систем не оставляет серьезных шансов на выживание любому, кто оказался в зоне поражения боеприпасов «Солнцепека».
Ранее МО РФ показало видео с уничтожением украинской пехоты операторами беспилотных летательных аппаратов.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.