«Солнцепеки» очищающим пламенем обрушились на позиции ВСУ

Уточняется, что эти позиции были уничтожены - принцип действия тяжелых огнеметных систем не оставляет серьезных шансов на выживание любому, кто оказался в зоне поражения боеприпасов «Солнцепека».

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