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Т-80БВМ и «Акация»: как танкисты и артиллеристы уничтожают боевиков в зоне СВО

Елена Сивонен
05:05 17.10.2023
Танки и артиллерия являются поддержкой и надежным прикрытием пехоты на линии боевого соприкосновения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Экипаж танка Т-80БВМ получает координаты и открывает огонь. В тепловизор видно, как близко противник - всего в пяти километрах. Командир наблюдает за поражением двух целей. Бронемашина ровняет с землей опорник и наблюдательный пункт ВСУ.

© ТРК «Звезда»


После того, как танкисты отработали, они спешно покидают позицию, чтобы танк не стал хорошей мишенью для украинских боевиков. Несколько петляя, Т-80БВМ уходит в укрытие.

Наши операторы дронов успели снять, как после боевой работы танкистов противник бежал с переднего края. В разные стороны. Бросая позиции и технику. И такое, говорят в экипаже, не впервые. Националисты отступают под натиском российских войск.

Танкисты под руководством командира танка с позывным «Авангарда» - вместе с первого дня СВО. Уже прошли огонь и воду: были под обстрелами, получали ранения, но выполняли задачи. Каждый боец экипажа получил медаль «За отвагу». Сейчас снова в строю. Уверяют, до победного конца.

«Страх присутствует, когда выезжаем работать. Но слаженность экипажа, плюс машина хорошая… Были, да, попадания. Не часто, но этого не избежать. Все обходилось, слава Богу!» - поделился механик-водитель Т-80БВМ с позывным «Север».

Командир расчета САУ «Акация» в свою очередь рассказал, как специальный навес спасает от вражеских дронов.

«Они ночью запускают, мы их называем "Баба Яга", кумулятивными снарядами. Эта защита, чтобы не пробили башню. Помогает, уже испытано, спасала экипаж», - сказал командир расчета САУ «Акация» с позывным «Кок».

С такой защитой снаряд не пробьет - отпружинит, отскочит. Спасительный «козырек» даст время артиллеристам сменить позицию и нанести удар туда, где противник не ожидает.

«Переехали сюда недавно, где-то месяц назад. Первые две недели было очень "жарко", постоянные обстрелы, постоянно бомбили, но отогнали. Уничтожали у них орудия. И не одно. Работали всей батареей, били врага, отгоняли дальше. Сейчас поэтому более или менее спокойно. Можно даже интервью брать. Неделю назад не взяли бы», - заявил наводчик САУ «Акация» с позывным «Араб».

После стрельбы расчет уезжает в укрытие. Разведка неприятеля или, как говорят артиллеристы, «глазки в небе», продолжают работать. Списывать их со счетов нельзя. Но наши парни делают все возможное, чтобы быть максимально неуловимыми для противника. Они слишком важны и нужны, в первую очередь, пехоте как поддержка и прикрытие на линии боевого соприкосновения.

© ТРК «Звезда»

«Опять же, назад вернусь, где-то февраль месяц, прикрывали мы пехоту нашу. И командир пехоты передавал нам большое спасибо. Это приятно слушать, когда ты работаешь, понимать, почему и зачем ты работаешь. Даже сейчас мы на дежурной цели стоим. В любую секунду могут сказать: "Огонь! ". Все это прекращается, скидывается и… дергается ручка», - рассказал наводчик САУ «Акация» с позывным «Араб».

Ранее экипаж танка Т-80БВМ «Золотой» показал свою боевую работу в зоне специальной военной операции. На опубликованных кадрах танкисты готовятся к выстрелу, затем наносят удар по цели. Стреляют по навесной траектории - так дальность существенно увеличивается.

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