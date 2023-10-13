Танк «Золотой» разбил опорник боевиков выстрелом по навесной траектории

Танкисты рассказали о своей боевой работе и заверили, что у них пристрелочный выстрел бывает только один, а следующий непременно попадает в цель.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Экипаж танка Т-80БВМ «Золотой» показал свою боевую работу в зоне спецоперации. На опубликованных кадрах танкисты готовятся к выстрелу, затем наносят удар по цели. Стреляют по навесной траектории - так дальность существенно увеличивается.

Для такого типа стрельбы требуется определенное мастерство, но вот камера беспилотника фиксирует поражение опорного пункта украинских националистов. Танкисты уверяют, что пристрелочный выстрел у них бывает максимум один.

«На самом деле, это несложно, если во всем разобраться. Буквально минута, корректировка новая поступает, и точно все летит в цель», - рассказывает наводчик-оператор танка с позывным «Блатной».

Зачастую бойцы бьют по противнику с закрытых огневых позиций (ЗОП), прямо из лесополосы, где танк надежно замаскирован. Над башней и двигателем у него находятся антидроновые навесы. Боевики отчаянно пытаются прорвать линию обороны, активно используют беспилотники.

Одна из таких атак смогла вывести машину из строя, однако лишь после пятого попадания дрона. В тот раз два российских танка атаковали сразу 30 беспилотников. Благодаря работе пехоты танки эвакуировали, при этом посадив около 24 вражеских дронов.

Танк был назван по позывному командира «Золотой». Однако, кроме имени, у машины есть еще один отличительный знак. Над его башней развивается флаг морской пехоты. В нем заключается сила бойцов и их вера в успех, заверил сам командир.

Ранее российские танкисты разгромили вражескую технику на Купянском направлении. МО РФ показало кадры их боевой работы.