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США, Британия, Франция и Япония проголосовали против гуманитарной резолюции РФ

Максим Крюков
03:23 17.10.2023
За проект резолюции проголосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик, воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.
США, Британия, Франция и Япония проголосовали против гуманитарной резолюции РФ
© Фото: Thomas Koehler photothek.net Global Look Press
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Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против российского проекта резолюции о немедленном прекращении огня в зоне конфликта между Палестиной и Израилем.

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд объяснила, что в резолюции РФ не содержалось осуждения действий палестинского движения ХАМАС, сообщает РИА Новости.

Для принятия резолюции необходимо было набрать 9 голосов «за». Одобрили проект Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Габон и Мозамбик. Приняли решение воздержаться Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

На заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что результаты голосования показали, кто на самом деле выступает за перемирие и прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа, а кто преследует узкокорыстные политические цели. Дипломат также выразил сожаление, что СБ ООн в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций.

«Это единственная причина, по которой он не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию. А ведь речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия», - сказал он.

Небензя отметил, что делегации стран Запада поставили крест на ожиданиях всего мирового сообщества, что Совбез ООН сумеет остановить кровопролитие.

Российский проект резолюции строго осуждал насилие и боевые действия в отношении гражданских лиц, а также «все акты терроризма». Кроме того, СБ ООН призывал к освобождению всех пленных, беспрепятственному обеспечению и распространению гумпомощи, а также созданию условий для эвакуации мирных граждан.

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