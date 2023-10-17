Группа арабских стран поддержала российский проект резолюции по Ближнему Востоку

По словам постпреда Палестины при ООН Рияда Мансура, к бразильскому проекту резолюции «есть вопросы».

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Группа арабских государств в Организации Объединенных Наций выразила поддержку российскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур.

«Насколько я понимаю, арабская группа поддерживает российский проект», - передает его слова РИА Новости.

Он также рассказал, что к проекту, который был предложен Бразилией, есть некоторые вопросы.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что разрешить ближневосточный конфликт невозможно без суверенной Палестины. Российский лидер отметил, что это является одним из важнейших фундаментальных политических вопросов.