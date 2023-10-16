ЦПВС: террористы готовят атаку на российских военных в Сирии

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Террористические группировки, действующие в Идлибской зоне деэскалации, готовят нападение на мирное население, объекты гражданской инфраструктуры, а также на российских и сирийских военных. Об этом сегодня сообщили на брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР.

Отмечается, что боевики хотят применить модифицированные реактивные системы залпового огня и беспилотники. Российские военные пообещали принять необходимые упреждающие меры.

Также в ЦПВС сообщили, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали четыре обстрела позиций сирийских войск со стороны террористических группировок. Два из них осуществлены в провинции Латакия.

Уточняется, что в результате атаки ранение получил один военнослужащий САР.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.