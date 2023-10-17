Британские ВМФ выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля

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Группа британских кораблей, включая RFA Argus и RFA Lyme Bay, покинула Гибралтарский пролив и отправилась в Восточное Средиземноморье. Об этом сегодня сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что передислокация нацелена на укрепление региональной стабильности. Также переброска сил якобы предоставит дополнительные варианты действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что Великобритания перебросит военных, чтобы поддержать Израиль. Об этом заявлял премьер-министр Риши Сунак.

Уже с пятницы в регионе патрулируют британские самолеты. Они якобы отслеживают угрозы региональной стабильности.