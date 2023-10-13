Британия перебросит военные силы в Средиземное море для поддержки Израиля

Согласно заявлению офиса премьера Великобритании, британские военные силы в Средиземноморье будут обеспечивать безопасность в регионе.

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Великобритания перебросит военные силы страны в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. Это подтвердил британский премьер-министр Риши Сунак.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на заявление офиса премьера Великобритании, в состоянии готовности будет находиться группировка, включающая самолет P8 Poseidon, средства наблюдения, два корабля ВМС Lyme Bay и Argus, три вертолета Merlin и роту королевских морских пехотинцев. Согласно заявлению, данная группировка будет заниматься обеспечением сдерживания и безопасности в регионе.

Согласно заявлению, уже с пятницы в регионе будут патрулировать британские самолеты, чтобы отслеживать угрозы региональной стабильности, такие как передача террористическим группировкам оружия.

Ранее власти Израиля предписали жителям северной части Газы, включая сотрудников ООН, переместиться на юг города. В свою очередь, официальный представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что организация призывает отменить данное предписание, и отметил, что передвижение такого большого количества людей не обойдется без разрушительных гуманитарных последствий.