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Путин ответил на слова Байдена про желание его подавить

Владимир Рубанов
21:48 17.10.2023
США должны научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять, сказал Путин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Политические элиты США должны научиться уважать интересы других, а не подавлять, заявил Владимир Путин. Так президент ответил на просьбу журналиста ВГТРК Павла Зарубина прокомментировать заявление Байдена о необходимости объединить силы всей Европы, чтобы «подавить Путина».

Глава государства назвал Байдена одним из самых опытных политиков в мире. Несмотря на этот опыт, Путин посоветовал помнить русскую поговорку: век живи - век учись.

США должны научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять, сказал Путин. По его словам, именно стремление все время кого-то подавлять и ведет к проблемам.

Американцы умеют протокольно улыбаться и хлопать всех по плечу, отметил президент. Но уважение к другим людям, другим странам и другим народам заключается в том, чтобы учитывать их интересы.

Стремление американских элит кого-то подавить означает, что им есть еще чему учиться, сказал российский лидер. В том числе и умению искать компромиссы.

Если у руководства США других задач нет, кроме как «подавить Путина», - это в известном смысле неплохо, сказал президент.

«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. Подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», - заключил Путин.

Байден назвал своей целью разрешение кризиса на Ближнем Востоке и «подавление Путина», когда говорил о своей готовности снова баллотироваться в президенты.

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