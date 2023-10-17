В стране и мире В Кремле высказались по поводу планов США «подавить» Путина Ян Брацкий По словам представителя Кремля, рано или поздно властям США и ЕС придется объяснять траты на антироссийскую политику своим налогоплательщикам. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Попытки США «подавить» Россию и ее президента Владимира Путина обречены на провал. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прессу интересовали соответствующие заявления главы Белого дома Джо Байдена. «Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это нужно, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор», - сказал Песков. По мнению представителя Кремля, властям этих стран рано или поздно придется объяснять мотивы своих антироссийских действий налогоплательщикам, деньги которых выбрасываются впустую. Экспертное мнение и аналитика