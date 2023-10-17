В Кремле высказались по поводу планов США «подавить» Путина
По словам представителя Кремля, рано или поздно властям США и ЕС придется объяснять траты на антироссийскую политику своим налогоплательщикам.
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Попытки США «подавить» Россию и ее президента Владимира Путина обречены на провал. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прессу интересовали соответствующие заявления главы Белого дома Джо Байдена.
«Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это нужно, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор», - сказал Песков.
По мнению представителя Кремля, властям этих стран рано или поздно придется объяснять мотивы своих антироссийских действий налогоплательщикам, деньги которых выбрасываются впустую.