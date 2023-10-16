WSJ: США готовят 2000 военных для «консультирования и медподдержки» в Израиле

Контингент не предназначен для участия в боевых действиях, сообщает издание.

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США отобрали 2 тысячи военных для возможной переброски в Израиль, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона.

На фоне заявлений Белого дома об отсутствии планов по отправке военнослужащих в зону палестино-израильского конфликта США готовят солдат для потенциального развертывания в Израиле, сообщает газета.

Задачами контингента в случае отправки на Ближний Восток станут консультирование и медицинская поддержка, заявили источники издания. Он состоит из представителей всех вооруженных сил и не предназначен для участия в боевых действиях.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил о необходимости полного уничтожения группировки ХАМАС. Глава Белого дома выступил против оккупации Израилем сектора Газа, однако заявил об оправданности действий израильских военных в Газе.