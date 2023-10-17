В ВОЗ сообщили, что половина погибших в секторе Газа - женщины и дети

Всего пострадали 2 800 человек, еще 11 тысяч получили ранения разной степени тяжести.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что представителям организации срочно нужен доступ к жителям сектора Газа для предоставления необходимой помощи и медикаментов населению на фоне гуманитарного кризиса в регионе и большого количества жертв. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные организации.

«Мы располагаем помощью к югу от "Рафаха" (пункт пропуска на границе Газы и Египта. - Прим. ред.) и ждем разрешения на въезд в Газу», - сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан.

В публикации добавили, что из 2 800 погибших в секторе Газа примерно половина - это женщины и дети. Еще 11 тысяч человек получили ранения разной степени тяжести.

Известно, что еще примерно 1 200 человек могут находиться под завалами разрушенных бомбежками зданий в Газе, из них около 500 детей. Данные основываются на поданных заявлениях о пропаже людей.