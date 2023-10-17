Кравцов не исключил, что всех школьников будут кормить бесплатно

По словам главы Минпросвещения РФ, это зависит от возможностей бюджета.

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Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов не исключил, что учеников средних и старших классов удастся обеспечить бесплатным горячим питанием. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос в ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, это зависит от возможностей бюджета. Поэтому не исключено, что «в последующем перейдем тоже и на эти уровни образования», сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что с начала 2023/24 учебного года бесплатной горячей едой будут обеспечены все ученики начальных классов.