Метель, дождь и аварии: как непогода изменила улицы Нижнего Новгорода
Ситуация на дорогах осложняется тем, что автомобилисты продолжают ездить на летней резине.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На Нижний Новгород обрушились снегопад и мощный ветер, дороги, деревья и припаркованные автомобили накрыло белым «одеялом». Кадры заснеженного города публикует «Звезда».
Власти заявили, что были готовы к таким погодным условиям. В течение дня коммунальщики убирали снег, откачивали воду, подметали тротуары.
Кроме того, дороги покрыли специальным противоголодедным составом.
В Дептрансе города объяснили, что ситуация на дорогах осложнялась тем, что автомобилисты продолжают ездить на летней резине, образовалась каша из снега и грязи, что привело к авариям.