В стране и мире Метель, дождь и аварии: как непогода изменила улицы Нижнего Новгорода Анна Назайкина Олег Лавров Ситуация на дорогах осложняется тем, что автомобилисты продолжают ездить на летней резине. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На Нижний Новгород обрушились снегопад и мощный ветер, дороги, деревья и припаркованные автомобили накрыло белым «одеялом». Кадры заснеженного города публикует «Звезда». Власти заявили, что были готовы к таким погодным условиям. В течение дня коммунальщики убирали снег, откачивали воду, подметали тротуары. Кроме того, дороги покрыли специальным противоголодедным составом. В Дептрансе города объяснили, что ситуация на дорогах осложнялась тем, что автомобилисты продолжают ездить на летней резине, образовалась каша из снега и грязи, что привело к авариям. Экспертное мнение и аналитика