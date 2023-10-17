Политолог Асафов заявил, что США преследуют свои цели на Ближнем Востоке

В Вашингтоне решают свои задачи, в том числе связанные с президентской кампанией, считает член Общественной палаты РФ.

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США и их союзники не стремятся к прекращению кровопролития между Израилем и Палестиной любой ценой, заявил в эфире Радио Sputnik член Общественной палаты РФ, политолог Александр Асафов. Эти страны решают свои задачи, включая те, что связаны с президентской кампанией в Соединенных Штатах, считает он.

Вашингтон преследует свои цели, показывая американцам готовность перебросить авианосец и 2 000 морских пехотинцев, сказал политолог. Создавая эту картинку, США не беспокоятся о жизни мирных людей, включая детей. Реальная гуманитарная ситуация не берется в расчет, говорит Асафов.

Ранее Совбез ООН не принял российский проект резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Против проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. Еще шесть стран воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что результаты голосования продемонстрировали «узкокорыстные» интересы отдельных стран.