Шольц прибыл в Израиль и встретится с Нетаньяху

Канцлер Германии намерен также поговорить с родственниками своих соотечественников, которые попали в заложники к боевикам ХАМАС.

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Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Израиль с визитом солидарности, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Ранее сообщалось, что глава правительства ФРГ пробудет в еврейском государстве несколько часов, а потом направится в Египет.

Шольц намерен провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и встретиться с родственниками своих соотечественников, которые попали в заложники к боевикам ХАМАС.

Ранее в Израиле с визитами солидарности уже побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Издание Ynet сообщало, что Израиль отказал в таком визите Владимиру Зеленскому.