ФСБ задержала в Херсонской области пособника украинских боевиков

Злоумышленник собирал и передавал украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации подразделений ВС РФ.

© Видео: УФСБ по Херсонской области © Фото: УФСБ по Херсонской области

Российские силовики выявили и задержали в Херсонской области пособника киевских формирований. Об этом сообщает региональное УФСБ России.

По данным спецслужбы, украинец 1984 года рождения передавал противнику данные о местах расположения и передвижении российских военных. Получив от мужчины сведения, националисты накрыли артиллерийским огнем позиции ВС РФ. В результате погиб российский военный.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 276 УК России. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Также в ФСБ сообщили о задержании россиянина, которого подозревают в передаче украинской стороне сведений о Крыме. Спецслужба опубликовала кадры задержания и допроса злоумышленника.