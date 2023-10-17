В Крыму задержали россиянина за передачу СБУ сведений о полуострове

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Силовикам удалось задержать россиянина, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о Крыме. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России, также были опубликованы кадры задержания и допроса.

Как утверждается, мужчина 1975 года рождения стал инициатором взаимодействия с сотрудником СБУ. Речь идет о передаче Киеву информации, касающейся социально-политической, экономической и военной обстановки в республике.

По данным ФСБ, житель Бахчисарайского района также организовывал схроны с боеприпасами на территории региона. Крымчанин рассказал, что переживал за своих родных на Украине и решил поработать на СБУ.

Задержанный признался, что пытался выйти на контакт с украинской разведкой через Telegram, однако там были одни боты, никто не отвечал. Тогда мужчина написал напрямую на почту СБУ, и с ним вышли на контакт.

С Украины его попросили разведать обстановку около газопровода, узнать, есть ли открытые участки, а затем забрать из тайника взрывчатку. Когда же крымчанин прибыл за «посылкой», его уже ждали сотрудники ФСБ РФ.

Возбуждены уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и о незаконном приобретении взрывчатки.