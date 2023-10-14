Ракету ХАМАС сбили рядом с аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве

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Ракета палестинской группировки ХАМАС сбита рядом с аэропортом Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщил наш корреспондент.

Боевики движения ХАМАС нанесли серию ударов по Тель-Авиву минувшим утром, назвав атаку «ответом на израильские удары по мирным жителям в Газе».

Ранее Организация Объединенных Наций назвала число уничтоженных и поврежденных зданий в секторе Газа в результате ударов Израиля в момента эскалации палестино-израильского конфликта. Отмечалось, что бомбардировки разрушили 1 324 жилых и нежилых здания c 5 540 единицами жилья.