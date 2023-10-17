Сгоревшие после ДТП иномарки в Москве разбирают после тушения

Три автомобиля столкнулись в Соловьином проезде, после чего два ТС воспламенились. Погибли два человека.

© Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры с места страшной аварии в Соловьином проезде в Москве, на месте работает корреспондент «Звезды».

Судя по видео, в настоящий момент сотрудники экстренных служб разбирают сгоревшие автомобили. Тела погибших пока остаются в салоне иномарки.

Напомним, сегодня утром в результате столкновения на юго-западе столицы загорелись два автомобиля. На передних сиденьях одной из легковушек находились водитель и пассажирка.

После того кого пожар был потушен, удалось установить, что погибшие - это мужчина 1982 года рождения и 36-летняя женщина.