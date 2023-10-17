Два человека погибли при ДТП с пожаром на юго-западе Москвы

© Видео: mskdtp, VK © Фото: mskdtp, VK

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием трех машин, в результате произошедшего погибли два человека, сообщает столичная ГАИ в своем Telegram-канале.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры горящих машин. Все произошло на Соловьином проезде.

После того как машины столкнулись, две из них - марки KIA и Toyota - воспламенились. Пассажир и водитель первой погибли.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, сейчас с дороги убирают поврежденные автомобили.

Пока что движение на данном участке затруднено. Московских автомобилистов призвали выбирать пути объезда.