Больше тысячи человек могут находиться под завалами зданий в секторе Газа
Под завалами разрушенных бомбежками Израиля зданий в секторе Газа могут находиться около 1200 человек, из них около 500 детей. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.
Он сослался на количество поступивших сообщений о пропаже людей под завалами домов. Представитель Минздрава указал, что порядка 500 заявлений связаны с пропажей детей. Аль-Кудра выразил надежду, что некоторые из них еще живы.
Представитель Министерства здравоохранения Палестины огласил последние данные о погибших, которые поступили в больницы анклава. Их число достигло 2778, 9938 человек ранены.
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удар по территории рядом с контрольно-пропускным пунктом «Рафах» на границе Египта с сектором Газа.