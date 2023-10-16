Больше тысячи человек могут находиться под завалами зданий в секторе Газа

Среди них могут быть порядка 500 детей.

© Фото: Yasser Qudih XinHua Globallook Press

Под завалами разрушенных бомбежками Израиля зданий в секторе Газа могут находиться около 1200 человек, из них около 500 детей. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.

Он сослался на количество поступивших сообщений о пропаже людей под завалами домов. Представитель Минздрава указал, что порядка 500 заявлений связаны с пропажей детей. Аль-Кудра выразил надежду, что некоторые из них еще живы.

Представитель Министерства здравоохранения Палестины огласил последние данные о погибших, которые поступили в больницы анклава. Их число достигло 2778, 9938 человек ранены.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удар по территории рядом с контрольно-пропускным пунктом «Рафах» на границе Египта с сектором Газа.